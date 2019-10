Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wildeshausen: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Dötlingen. Ein 20-Jähriger aus Goldenstedt wurde am Donnerstag, gegen 02:50 Uhr, bei einem Unfall mit seinem Pkw schwer verletzt. Der junge Mann befuhr mit seinem Audi die Wildeshauser Straße in Richtung Neerstedt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle liegen allerdings Hinweise darauf vor, dass der Audifahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in drei Teile gerissen und der junge Mann lebensgefährlich verletzt. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde allerdings durch das Krankenhaus mitgeteilt, dass sich der Gesundheitszustand des 20-Jährigen stabilisiert habe und er außer Lebensgefahr sei. Zum Zeitpunkt des Unfalles war der junge Mann angeschnallt. Aufgrund der Nähe zur dortigen Bahnstrecke wurde diese zum Zwecke der Absuche nach möglichen Fahrzeugteilen ca. 30 Minuten gesperrt. Auch der Bereich um die Unfallstelle wurde für die weitere Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis ca. 07:00 Uhr gesperrt. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die Unfallort für eine umfangreiche Aufnahme ausgeleuchtet. Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzter Schaden am Pkw 700 Euro).

