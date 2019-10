Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfall verursacht 2.000 Euro Schaden

Delmenhorst (ots)

Unfall verursacht 2.000 Euro Schaden

Delmenhorst. Zu einem Unfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw kam es am Mittwoch, den 23.10.2019, gegen 08:00 Uhr, auf der Thüringer Straße. Ein 36-Jähriger Delmenhorster befuhr mit seinem Renault die Thüringer Straße in Richtung Stedinger Straße. Dort beabsichtigte er rückwärts am rechten Fahrbahnrand einzuparken und hielt aus diesem Grund auf der Fahrbahn an. Beim anschließendem Zurücksetzen übersah er den bereits hinter ihm wartenden Fiat einer 20-Jährigen Delmenhorsterin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden von ca. 2000 Eure an den Fahrzeugen entstand. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

