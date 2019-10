Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße in Lemwerder sind am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 17:00 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Ein 55-jähriger Mann aus Ritterhude befuhr die Industriestraße mit seinem BMW in Richtung Fähranleger. Trotz Gegenverkehrs setzte er zum Überholen an und stieß frontal mit dem Toyota eines entgegenkommenden 45-Jährigen aus der Gemeinde Hatten zusammen. Nach der Kollision wurden die Rettungskräfte durch die BMW-Notrufzentrale automatisch informiert.

Zwei Rettungswagen wurden zum Unfallort entsandt. Deren Besatzungen stuften die Verletzungen des Unfallverursachers als schwer, die des 45-Jährigen als leicht ein.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 50.000 Euro beziffert. Da Betriebsmittel ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Lemwerder alarmiert.

Nach dem Unfall war die Industriestraße zwischen den Straßen 'An der Fähre' und Bardewischer Straße gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Fragen bitte an die

Polizei Brake

Telefon: 04401-935-115

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell