Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach) Unfallflucht nach Parkrempler 06.03.2020

Aach/Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Freitag zwischen 07.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Major-Scherer-Straße zu einem Sachschaden von über 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda gestreift und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel 07731/888-0, entgegen.

