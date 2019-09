Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Golf überschlägt sich nach Kollision

Preußisch Oldendorf (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 77-jährige Golf-Fahrerin aus Preußisch Oldendorf, als sich ihr Auto am Mittwochnachmittag in Börninghausen nach einer Kollision mit einem anderen Pkw überschlug und auf einem Feld auf der Seite liegend blieb.

Da sich die Seniorin nicht selbst aus dieser misslichen Lage befreien konnte, sorgten Feuerwehrleute für die Bergung der Frau durch die Heckklappe des Golfs. Ein vorsichtshalber alarmierter Notarzt sowie der Rettungsdienst kümmerten sich um die 77-Jährige und brachten sie ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17 Uhr, als eine 33-jährige Skoda-Fahrerin von der Straße "Schmalenkampsweg" nach rechts in die Geisbergstraße einbiegen wollte. Dabei ereignete sich der Zusammenstoß mit der Golf-Fahrerin, die in diesem Moment auf der ebenfalls sehr schmalen Geisbergstraße leicht bergab in nördliche Richtung fuhr. Die 33-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Autos wurden später abgeschleppt.

Im Anschluss zur Unfallaufnahme mussten sich die Polizisten der Lübbecker Wache gleich noch um einen kleineren Blechschaden kümmern. Ein Feuerwehrfahrzeug streifte auf der Anfahrt zum Einsatzort einen stehenden Pkw.

