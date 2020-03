POL-KN: Landkreis Rottweil

Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Rottweil

Rottweil (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 06.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung von Personen im Bereich der Auffahrt zu einem Parkdeck an der Nägelesgrabenstraße. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen griff ein unbekannter Täter einen 24-jährigen Mann an und verletzte diesen mit einem Messerstich im Bauchbereich. Nach der Tat konnte der Tatverdächtige zu Fuß flüchten. Zur Aufklärung dieser Tat ist die Polizei aus Hinweise von der Bevölkerung angewiesen und bittet um Meldung entsprechender Beobachtungen unter Telefon 0741/477-0.

Am Freitagmorgen kam es gegen 07.00 Uhr im Bereich der alten B 14 zw. Neufra und Rottweil zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein Lkw-Fahrer wurde von einem Pkw überholt, trotz Gegenverkehr. Der entgegenkommende, unbekannte Fahrzeuglenker musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei, dass sich dieser Fahrer beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 meldet, da der Verursacher von der Polizei ermittelt werden konnte.

Schramberg

Unbekannte Einbrecher schlugen am Samstagabend in Dunningen-Seedorf im Bereich der Mörikestraße zu. In den Abendstunden verschafften sie sich über die Terrassentüre Zugang zum Haus und suchten gezielt in den Räumen nach Bargeld. Mit einer Beute von mehreren tausend Euro konnten die Täter unerkannt entkommen. Wer in der betreffenden Zeit in Seedorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010 zu melden.

Schramberg

Überhöhte Geschwindigkeit und alkoholische Beeinflussung ist die Ursache eines Verkehrsunfalles am Samstagabend zw. Schramberg und Sulgen. Gegen 23.35 Uhr überholte ein 23-jähriger Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit und verlor kurze Zeit später in der Glasbachkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte hierdurch mehrere Warneinrichtungen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeug-Lenker unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde und sein Führerschein von der Polizei einbehalten wurde. Der Unfallsachschaden beträgt ca. 5200.- EUR.

