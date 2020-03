Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person (06.03.2020)

Sulz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 19.00 Uhr, auf der K 5502 zwischen Renfrizhausen und Bergfelden ereignete, wurde ein Autofahrer schwer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Aus ungeklärter Ursache kam der 35-jährige Fahrer eines Pkw VW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw-Lenker war nicht angegurtet und musste aufgrund der schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Weil Hinweise auf Alkoholeinfluss vorlagen, wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

