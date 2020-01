Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 27. Januar 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag, 24.01.2020, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 26.01.2020, 18:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagfrüh und Sonntagabend nach Auf-hebeln eines Fensters während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße ein. Im Haus wurden die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum möglichen Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Einbruchsversuch in Lotto-Filiale scheitert

Sonntag, 26.01.2020, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, nach manipulieren des Rollladens und Einschlagen der Glasscheibe, durch die Eingangstür in eine Lotto-Filiale in der Reppnerschen Straße einzudringen. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen in die Räumlichkeiten stattfand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell