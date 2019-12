Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Zwei Jugendliche als Betrüger unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr klingelten zwei Jugendliche an einer Haustür in der Straße Am Wasserturm und gaben vor, im Auftrag der Peter-Gärtner-Schule Spenden für Ruanda zu sammeln. Die Anwohnerin spendete einen kleinen Betrag. Als sie im Anschluss bei der Schule anrief, erfuhr sie, dass gar keine Spenden gesammelt würden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. bei den Jugendlichen handelte es sich um 15 bis 16-jährige Jungs. Einer hatte dunkle, kurze Haare, hatte eine stämmige Figur und trug eine Brille. Der andere hatte mittelblonde, kurze Haare und war von schlanker Statur. Beide waren etwa 160 - 165 cm groß. Zeugen, die weitere Angaben zu den Jugendlichen machen können, oder bei denen ebenfalls geklingelt wurde, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

