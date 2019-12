Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall beim Abbiegen - LKW übersieht Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Fußgönheim (ots)

Am 12.12.2019 gegen 17:30 Uhr kommt es in Fußgönheim, an der Anschlussstelle A650 zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Ein Sattelschlepper mit Anhänger befährt in Fußgönheim die L454 / Bahnhofstraße Richtung Maxdorf. Der 24-jährige Fahrer will nach links auf die A650 Richtung Ludwigshafen abbiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden PKW Skoda, der Richtung Fußgönheim fährt. Der PKW und der Sattelschlepper stoßen frontal zusammen. Die Front des SUV wird so stark eingedrückt, dass er abgeschleppt werden muss. Die 59-jährige Fahrerin ist leicht verletzt und wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiwache Maxdorf POK Meyne Telefon: 06237-9341100 E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

POK Meyne

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell