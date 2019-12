Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenraub in Gelsenkirchen-Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 19-jähriger Gelsenkirchener ist am späten Dienstagabend, 10. Dezember 2019, in Gelsenkirchen-Horst Opfer eines Straßenraubes geworden. Gegen 23.30 Uhr sei er auf der Schmalhorststraße in Höhe der Haltestelle "Schloß Horst" von zwei Unbekannten angesprochen und nach Feuer gefragt worden. Als er anschließend die Straßenseite wechselte, folgten ihm die beiden Täter und lotsten ihn auf Höhe der Industriestraße mit einem Messer in die Zufahrt zu einem Garagenhof. Dort erbeuteten die beiden Unbekannten das Mobiltelefon des Opfers und zwei Zigaretten. Als ein Zeuge den Raub bemerkte, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beide Täter werden auf ein Alter von etwa 20 Jahren geschätzt. Der eine ist circa 1,90 Meter groß, schlank und trug unter der Kapuze einer hellblauen Winterjacke eine Kappe. Er hat akzentfrei Deutsch gesprochen. Der andere Unbekannte wird auf etwa 1,85 Meter geschätzt. Er wird als eher kräftig beschrieben und hat mittellange blonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und beigefarbenem Fell.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

