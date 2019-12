POL-GE: Falsche Unitymedia-Mitarbeiter erbeuten Schmuck - Polizei warnt und bittet um Hilfe

Polizei Gelsenkirchen

Ein Rentnerpaar ist am Dienstagmorgen, 10. Dezember 2019, Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 10.20 Uhr betraten zwei Männer, die sich als Unitymedia-Mitarbeiter ausgaben, die Wohnung der beiden Gelsenkirchener auf der Magdalenenstraße im Ortsteil Bismarck. Dabei führten die beiden Unbekannten offiziell wirkende Formulare mit sich und kündigten einen Austausch von technischen Geräten an. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung, erbeuteten Schmuck und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Gesuchten wurden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa zwischen 28 und 30 Jahre alt und trugen Dreitagebärte. Sie sind zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Täter einen dunkelgrauen Mantel. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Vertrauensperson hinzu, fragen Sie bei dem betreffenden Unternehmen nach und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

