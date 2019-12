POL-GE: Mann in Bulmke-Hüllen ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Polizei Gelsenkirchen

Ein 40-jähriger Gelsenkirchener ist am frühen Dienstagmorgen, 10. Dezember 2019, in Bulmke-Hüllen ausgeraubt worden. Als der Mann gegen 5.15 Uhr im Sackgassenbereich der Hohenstaufenallee nördlich der Florastraße in seinen Firmen-Lkw steigen wollte, sei er von insgesamt drei Unbekannten angegriffen und durchsucht worden. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten in Richtung Bulmker Park.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet und trug eine schwarze Ski-Maske. Die Täter haben sich auf Türkisch mit arabischem Akzent verständigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

