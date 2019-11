Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trickdiebinnen berauben behinderten Mann - Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Am Mittwoch, 20. November, gegen 10.30 Uhr, wurde ein gesundheitlich erheblich eingeschränkter Mann in seiner Wohnung im Försterweg Opfer einer von mindestens zwei Frauen begangenen Straftat. Die Frauen erbeuteten Bargeld in Höhe von 1500 Euro. Der Senior blieb äußerlich unverletzt. Beiden Frauen gelang trotz sofortiger intensiver Fahndung die Flucht. Da der Tatort ganz in der Nähe einer Bushaltestelle liegt, erhofft sich die Kripo Marburg Hinweise durch Zeugen. Nach der Aussage des sichtlich schockierten 80 Jahre alten Seniors handelte es sich bei den beiden Täterinnen um zwei Damen vermutlich rumänischer oder bulgarischer Herkunft. Sie sprachen mit entsprechende Akzent, eine schien schwanger. Eine weitere Beschreibung konnte der Mann nicht abgeben. Zunächst verschaffte sich eine dieser Frauen, unter dem Vorwand einem Pflegedienst anzugehören, Zugang in die Wohnung. Sie ließ dann zumindest eine weitere Person in die Wohnung. Während die erste Frau den Mann teils mit körperlicher Kraft festhielt, verschwand die andere aus dem Zimmer. Ob diese dann noch eine weitere Person hineinließ oder die Wohnung allein durchsuchte, steht nicht fest. Tatsächlich wurde in einem Schrank eine Geldkassette gefunden und aufgehebelt. Wer war zur Tatzeit in der Nähe des Försterwegs? Wem sind die beiden Frauen, die wie gesagt nicht allein unterwegs gewesen sein müssen, noch aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben oder bereits jetzt Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Wem sind ggfs. ortsfremde Autos aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell