Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sprit abgezapft; Kleine Ursache - große Wirkung; Einbruch; Graffiti im Park; Gelage auf dem Schulhof - Mehrere Hundert Euro Schaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Sprit aus Bus und Lastwagen abgezapft

Am zurückliegenden Wochenende waren Dieseldiebe in Neustadt unterwegs und zapften insgesamt etwa 500 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bus und einem Lastwagen ab. Beim Lastwagen lässt sich die Tatzeit auf zwischen 18 Uhr am Samstag und 01.15 Uhr in der Nacht zum Montag, 18. November eingrenzen. Der Lastwagen parkte in der Straße Am Alten Weinberg. Der betroffene Bus stand in der Wasenberger Straße. Hier liegt die Tatzeit zwischen 17 Uhr am Sonntag und 06.40 Uhr am Montag, 18. November. Wer hat in den beiden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen am Lastwagen oder Bus gesehen? Wer hat Fahrzeuge, eventuell ortsfremde Fahrzeuge bemerkt? Das Abzapfen von 350 Litern aus dem Lastwagen und 150 Litern aus dem Bus dürfte auch eine gewisse Zeit gedauert haben. Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kleine Ursache - große Wirkung

Eine nächtliche Polizeikontrolle wegen des Autofahrens ohne eingeschaltetes Licht hatte für den fast 30 Jahre alten Fahrer weitreichende Folgen. Der Marburger steht jetzt unter dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Urkundenfälschung, der vermutlich zweifachen Unterschlagung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Abgabenordnung, des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol und auch des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei stoppte den kleinen VW, in der Nacht zum Dienstag, 19. November, gegen 01.20 Uhr in der Marburger Nordstadt und stellte dabei folgendes fest: Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht an einen VW sondern an einen Audi. Der Fahrer gab an, dass er die Kennzeichen in Marburg am Bahnhof gefunden hat. Sein eigenes Auto war nicht mehr zugelassen und damit auch nicht versichert. Einen Führerschein hat der Mann nicht. Der Führerschein, den er der Polizei gab, war auf eine ganz andere Person ausgestellt und ist seit 2010 nach einem Diebstahl oder zumindest einer Fundunterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben. Er stand leicht unter Alkoholeinfluss und ganz offensichtlich auch unter Drogeneinfluss. Beide Tests verliefen dann entsprechend positiv. Eine im Auto gefundene Taschenlampe entpuppte sich als Elektroschockgerät. Die Fahrt war damit natürlich sofort zu Ende. Der Aufenthalt bei der Polizei endete nach der veranlassten Blutprobe und einer erkennungsdienstlichen Behandlung.

Münchhausen - Einbruch

Beim Einbruch in ein Gebäude in der Höhenstraße stahl der Täter einen Akkuschrauber. Durch das Aufhebeln eines Fensters entstand zudem ein Sachschaden. Der Einbruch war von Sonntag auf Montag, 18. November, zwischen 15.30 und 07.50 Uhr. Hinwiese zu verdächtigen Beobachtungen in dieser Zeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Graffiti im Park

Nach dem Besprühen der Spielgeräte auf dem Spielplatz im Heinz-Lang-Park ermittelt jetzt die Polizei Stadtallendorf wegen Schabeschädigung durch Graffiti. Die Tatzeit war wohl bereits am Samstag, 09. November, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr. Unter Verdacht stehen drei dunkelhaarige Jungs, die im Anschluss wohl mit ihren Fahrrädern weggefahren sind. Wer hat die Jungs noch bei der Tatausführung beobachtet? Wer kann Hinwiese geben, die zu ihrer Identifizierung führen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Kirchhain - Gelage auf dem Schulhof - Mehrere Hundert Euro Schaden

Vermutlich von Sonntag auf Montag, 18. November, verursachten noch unbekannte Personen an den Beruflichen Schulen in der Dresdener Straße einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Täter hinterließen Spuren wie zurückgebliebene Plastikbecher und Glasflaschen. Außerdem hatten sie vom Sperrmüll aus dem hinteren Bereich des Schulgeländes drei Stühle und von den Mülltonnen einen Besen herbeigeholt. Den Schaden verursachten sie beim Eindringen in einen Klassenraum. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Im Klassenraum beschmierten sie die Tafel und schauten in einen Schrank. Nach ersten Überprüfungen fehlt nichts. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell