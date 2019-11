Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fünf Haftbefehle nach Festnahmen bei Großkontrollen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Die Polizei nahm am Freitag, 15. November, insgesamt fünf Männer fest. Die allesamt polizeibekannten Männer im Alter zwischen 34 und 43 Jahren stehen unter dem dringenden Verdacht des Bandendiebstahls bzw. gewerbsmäßigen Diebstahls. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Kirchhain erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen alle Tatverdächtigen Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Alle Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen eines zentralen Kontrolltags zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls am Freitag fielen den Fahndern gegen 15.40 Uhr in Wetter zwei mit jeweils zwei Männern besetzte Autos auf. Bei der anschließenden kurzfristigen Observation der Männer in Lebensmittelgeschäften in Wetter, Sterzhausen und Dautphetal konnte festgestellt werden, dass die Männer gezielt zusammenarbeiteten und durch verschiedenste Ablenkungen neben den bezahlten Einkäufen mindestens 200 Päckchen mit Tabakwaren unbezahlt mitnahmen. Bei der späteren Kontrolle nahm die Polizei alle vier Personen vorläufig fest. Es handelt sich um zwei wohnsitzlose Georgier im Alter von 34 und 40 Jahren sowie einen 41 Jahre alten weiteren Georgier und einen 43-jährigen gebürtigen Russen, die beide in Niedersachsen gemeldet sind. Die Polizei konnte neben der Tatbeute vier offenbar völlig gefälschte Ausweise sicherstellen.

Die fünfte Festnahme folgte am frühen Abend des 15. November in Schönstadt. Der Fahrer eines PKW machte sich verdächtig, als er beim Erblicken der Kontrollstelle sofort bremste und wendete. Er missachtete anschließend zunächst die Anhaltesignale der ihn verfolgenden Polizei, stoppte dann aber doch. Noch bevor der Wagen zum Stehen kam, sprang der Beifahrer aus dem Fahrzeug und flüchtete. Er konnte trotz der sofortigen Verfolgung und Fahndung entkommen. Die Polizei nahm den Fahrer, einen in Russland geborenen 35 Jahre alten, polizeibekannten Mann aus Brandenburg, vorläufig fest. In seinem Auto stellten die Fahnder insgesamt vier prall gefüllte blaue Müllsäcke und eine speziell präparierte Tasche, eine sogenannte "Klautasche", sicher. In den Müllsäcken befand sich nagelneue, teils noch ausgezeichnete, teils mit Sicherungsvorrichtungen ausgestattete Kleidung im Wert von mindestens 6700 Euro. Der Ermittlungen zur Herkunft der Kleidung dauern an. Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen den Männern gibt, gehört ebenfalls zum Umfang der laufenden Ermittlungen.

