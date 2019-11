POL-MR: Unfall vor Kreisjobcenter;Unfall in Gartenstraße - Taxiinsassen als Zeugen gesucht;Hoher Schaden nach Brand in privater Werkstatt - Nachtrag;Rempler vor Toom-Markt;Pflastersteine gegen Scheibe;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfall vor Kreisjobcenter

Marburg-Cappel: Vor dem Kreisjobcenter in der Raiffeisenstraße fuhr ein Autofahrer bereits am Freitag, 8. November gegen einen geparkten schwarzen Daimler Benz. Der Unbekannte hinterließ bei dem Unfall zwischen 9 und 16.30 Uhr vorne links einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall in Gartenstraße - Taxiinsassen als Zeugen gesucht

Bad Endbach-Wommelshausen: Die Gartenstraße ist sehr schmal und wird derzeit aufgrund einer Baustelle von vielen Verkehrsteilnehmern als Ausweichstrecke genutzt. Am späten Mittwochnachmittag, 13. November, begegneten sich in der Engstelle zwei Fahrzeuge. Der Fahrer eines weißen Sammeltaxis der Marke Daimler Benz wich gegen 18.10 Uhr nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Er fuhr über einen Randstein und kam an einer Böschung zum Stillstand. Bei dem Manöver platzte der rechte Vorderreifen. Zudem wurde die entsprechende Felge beschädigt. Von dem zweiten beteiligten Fahrzeug liegt keine Beschreibung vor. Der Unbekannte soll die Engstelle passiert haben, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren und fuhr dann einfach weiter. Die Polizei sucht nun dringend nach drei Fahrgästen, die sich bei dem Vorfall in dem Sammeltaxi befanden. Die Fahrgäste sowie weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, aufzunehmen.

Hoher Schaden nach Brand in privater Werkstatt - Nachtrag

Breidenbach - Niederdieten: Brandermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am Freitagmorgen, 15. November, untersucht. Nach wie vor steht die Ursache des Feuers nicht fest. Für weitere Untersuchungen werden in der nächsten Woche Experten des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Brandstelle bleibt weiterhin sichergestellt. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass das Feuer seinen Ursprung im Außenbereich, also vor der Garagenanlage, hatte.

Rempler vor Toom-Markt

Marburg: Auf dem Parkplatz des Toom-Marktes in der Afföllerstraße beschädigte ein Autofahrer am Donnerstag, 14. November, zwischen 11.55 und 12.05 Uhr, einen grauen Astra Kombi hinten rechts. Der Unbekannte verursachte den Schaden in Höhe von 1000 Euro beim Vorbeifahren oder durch ein missglücktes Parkmanöver. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Pflastersteine gegen Scheibe

Marburg: In der Wettergasse warfen Unbekannte am Freitag, 15. November, zwei Pflastersteine gegen die Scheibe eines Gebäudes. Dabei entstand ein Schaden von 250 Euro. Zeugen hörten gegen 2 Uhr Scheibenklirren. Kurz danach rannten zwei Personen weg. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall durch Überholmanöver - Beteiligte kommen mit Schrecken davon

Gladenbach- Kreisstraße 111: Glimpflich lief ein Unfall am Donnerstagnachmittag, 14. November, 13.05 Uhr, auf der Kreisstraße 111 zwischen Römershausen und Runzhausen ab. Ein Fahranfänger überholte mit seinem Peugeot in einer langgezogenen, unübersichtlichen Kurve einen vorausfahrenden Golf, der von einem 65-Jährigen gesteuert wurde. Als sich der junge Mann direkt neben dem Golf befand, näherte sich aus der Gegenrichtung ein Pkw. Der Golf wich nach rechts aus und touchierte einem Leitpfosten. Im Anschluss kam es zwischen dem Golf und dem Peugeot zu einer leichten Kollision. Die entgegenkommende, schwangere Fahrerin leitete eine Vollbremsung ein und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Durch die heftige Gefahrenbremsung wurde sie allerdings massiv in den Gurt gedrückt. Die Frau suchte im Anschluss vorsorglich einen Arzt auf. Glücklicherweise kamen sie und das ungeborene Kind ohne Blessuren davon. Der Schaden beträgt 4800 Euro.

