Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0 zu einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, 08. November, gegen 10:15 Uhr auf der B 14 zwischen der Autobahnanschlussstelle Gärtringen und Nufringen. Eine 51-jährige Autofahrerin war mit ihrem blauen VW Sharan in Richtung Nufringen unterwegs, Zwischen Gärtringen und Nufringen kam ihr der unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV entgegen, der plötzlich auf ihre Fahrbahnseite geriet. Die Fahrzeuge streiften sich mit den Außenspiegeln und am VW der 51-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Fahrer des schwarzen SUV setzte dessen ungeachtet seine Fahrt fort.

