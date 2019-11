Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hoher Schaden nach Brand in privater Werkstatt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hoher Schaden nach Brand in privater Werkstatt

Breidenbach-Niederdieten: Bei einem Brand einer Doppelgarage mit zwei Stockwerken in der Nacht auf Freitag, 15. November entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer in der Straße "Am Oberg" brach gegen 1. 35 Uhr aus. Dabei gingen auch neun Motorräder in der Garage in Flammen auf. Das Gebäude wird als private Werkstatt genutzt. Vor dem Anwesen brannte zudem ein einachsiger Pkw-Anhänger ab. Die Hitzeentwicklung beschädigte auch Fensterscheiben und Jalousien eines bewohnten Nachbarhauses. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Um Glutnester zu erkennen, mussten die Brandbekämpfer die Dacheindeckung entfernen. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Diesbezüglich laufen derzeit noch Ermittlungen.

