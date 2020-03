Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Verkehrsunfall unter Alkohol (05.03.2020

Radolfzell am Bodensee (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Kreuzung Bismarckstraße / Schwertstraße ereignete. Der 60-jährige Lenker eines Kia befuhr die Schwertstraße und bog an der Kreuzung nach rechts in die Bismarckstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 51-jährigen Lenkerin eines Opel Cascada, die auf der Bismarckstraße aus Richtung Böhringen in Fahrtrichtung Innenstadt fuhr. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Radolfzell fest, dass der 60-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

