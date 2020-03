Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Trunkenheit im Verkehr mit Folgen (06.03.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.30 Uhr in der Selbstbedienungs-Zufahrt eines Schnellrestaurants in der Robert-Gerwig-Straße.

Der 37-jährige Lenker eines Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und ausländischer Zulassung fuhr in die nicht für Lastkraftwagen vorgesehene und eingerichtete Zufahrt und beschädigte hierbei eine im Bereich des Ausgabeschalters am Gebäude installierte Regenrinne.

Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des nach dem Schadenseintritt verständigten Polizeireviers Radolfzell war der Tatverdächtige gerade dabei, seinen Lkw in der Zufahrt zu wenden, wovon er sich zunächst auch nicht durch die Polizei abbringen lassen wollte. Die Polizeibeamten sahen sich schließlich gezwungen, der Weiterfahrt ein Ende zu bereiten, da sie auf die Alkoholisierung des Lkw-Lenkers aufmerksam wurden. Dem 37-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nach dem Wert eines durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 2,0 Promille ergeben wird.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung bei dem Tatverdächtigen an. Er ist ukrainischer Staatsangehöriger.

Da der Tatverdächtige später auf der Dienststelle des Polizeireviers Radolfzell randalierte, musste er nach der Bescheinigung seiner Haftfähigkeit in Gewahrsam genommen werden.

