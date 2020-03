Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Stockach)Mitsubishi übersehen 6.3.12.30 Uhr

Stockach (ots)

Zu einem Unfall an der Autobahnabfahrt Stockach West ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr wegen eines Vorfahrtsfehlers gekommen. Es entstand Sachschaden die Höhe von 7.000 Euro. Ein auswärtiger Skoda Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und verließ dort die A98. An der Einmündung in die Kreisstraße wollte der 33-Jährige nach links in Richtung Stockach abbiegen, übersah aber den Mitsubishi 19-Jährigen, die in Richtung Wahlwies fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall wurde das linke Fahrzeugheck am Skoda stark eingedrückt. Am Mitsubishi entstand ein Frontschaden. Beide Fahrzeuge Ware nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

