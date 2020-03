Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall (05.03.2020)

Hilzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 09.30 Uhr, auf der B314, in Höhe Binningen ereignete. Der Lenker eines Kleinlasters befuhr die Bundesstraße in Richtung Tengen und kam im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Einen Angaben zufolge, musste der Lkw-Lenker einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, welcher verbotswidrig überholte. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8880, zu melden.

