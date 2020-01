Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte brechen in Gartenhütte ein

Willebadessen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Gartenhütte im Bereich Netheteich in Willebadessen eingedrungen. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen dem 10. Januar und 25. Januar 2020 ereignet haben. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Durch den Einbruch wurden Türen und Fenster beschädigt, der Sachschaden summiert sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

