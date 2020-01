Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Kindergarten

Steinheim (ots)

Die Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in der Straße Am Brook in Steinheim-Bergheim stellten am Freitagmorgen, 24.01.2020, fest, dass bisher unbekannte Täter in der Nacht zuvor in die Einrichtung eingebrochen waren. Diese hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft und dieses durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurden Elektrowerkzeug und Sanitäreinrichtungen entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich zu melden. /Te.

