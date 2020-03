Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Ein bislang noch unbekannter Dieb hat in Konstanz am Samstag um die Mittagszeit in einem Fitness-Studio in der Reichenaustraße zugeschlagen. Er konnte in zwei Fällen Wertgegenstände aus Sporttaschen entwenden, welche ungesichert abgestellt wurden. Auch nicht eingeschlossene Schuhe nahm der Dieb einfach mit. Der Diebstahlsschaden beträgt insgesamt ca. 730.- Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-0 erbeten.

Radolfzell

Missachtung der Vorfahrt war die Unfallursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr in der Markthallenstraße zur Einmündung Schützenstraße. Ein Pkw-Lenker missachtete die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges, so dass es zur Kollision kam und insgesamt ca. 20 000.- Euro Sachschaden entstand.

