Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Täter hinterlassen Chaos nach Wohnungseinbruch

Herdecke (ots)

In der Zeit von Gestern 09:00 Uhr bis zum heutigen Tag 01:15 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mozartweg. Sie nutzten offensichtlich die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten eine Terrassentür auf, um in das Objekt zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten die Behältnisse und Abstellmöbel in fast allen Räumen, erlangten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Beute.

