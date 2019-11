Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 20-jähriger Ennepetaler mit seinem VW die Frankfurter Straße in Richtung Brantener Straße. In Höhe der Einmündung zur Klevinghauser Straße bog er nach links ab. Zeitgleich überquerte ein 15-jähriger Breckerfelder fußläufig die Klevinghauser Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw. Hierdurch verletzte sich der Fußgänger leicht.

