Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bei Unfall im Bus gestürzt

Ennepetal (ots)

Donnerstagmorgen verletzte sich eine 83-jährige Schwelmerin, als sie in einem Bus stürzte. Ein 45-jähriger Busfahrer hielt an der Loher Straße an der Bushaltestelle Loherfeld. Als er anfahren wollte, ließ er einen Lkw passieren und fuhr an. Ein hinter dem Lkw fahrender 24-jähriger versuchte ebenfalls den auf der Fahrbahn stehenden Bus zu überholen, schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß mit dem Linienbus. Der Bus musste stark abbremsen, wodurch die Seniorin stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

