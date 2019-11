Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher auf frischer Tat erwischt-Festnahme

Wetter (ots)

Am Freitagmorgen (01:15 Uhr) wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen auf einen ausgelösten Alarm einer Firma in der Schliemannstraße aufmerksam gemacht. Die Täter versuchten durch ein Rolltor in den metallverarbeitenden Betrieb einzubrechen, wurden jedoch noch bei der Tatausführung durch die eintreffende Polizei gestört. Bei Eintreffen der Streifenwagen, versuchten drei Personen das Gelände über einen Zaun zu verlassen und zu flüchten. Zwei Täter konnten dabei festgehalten werden, ein dritter flüchtete in Richtung eines Waldes. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um einen 21-jährigen und einen 17-jährigen Bochumer. In der Nähe der Firma konnte ein schwarzer Mercedes mit Bochumer Kennzeichen aufgefunden werden, mit dem die Täter anreisten. Der Pkw wurde sichergestellt. Im Rahmen der Fahndung nach dem noch flüchtigen Täter wurde ein Hubschrauber unterstützend eingesetzt. Die Suche verlief jedoch negativ. Der flüchtige Täter wird so beschrieben: männlich, dunkel Kapuzenjacke mit grünen Ärmeln, dunkle Hose und weinrote Sportschuhe

