Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher noch bei der Tat gestört

Ennepetal (ots)

Im Laufe des Donnerstags brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser am Falkenweg und in der Hangstraße ein. Als ein 49-jährige Bewohner um 18:00 Uhr zu seinem Haus im Falkenweg zurückkehrte, überraschte er hiermit noch einen Einbrecher, der beim Erblicken des Ennepetalers auf gleichem Weg flüchtete, wie er rein gekommen ist. Beute erlangte er nicht, eine Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ergebnislos. Der Täter hebelte zuvor im 1. Obergeschoss eine Balkontür auf und gelangte so in das Haus. In der Hangstraße konnten die Einbrecher nicht mehr rechtzeitig festgestellt werden. Hier öffneten sie gewaltsam ein Küchenfenster und durchsuchten die Räume. Als Beute erlangten sie Schmuck.

