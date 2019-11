Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 28.11.2019 um 18:10 Uhr befährt ein 86-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Ford die Straße Rathausplatz in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe der Hausnummer 8 überquert zeitgleich eine 82-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Hierbei wird sie vom Pkw erfasst. Die Fußgängerin wird lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf verstirbt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell