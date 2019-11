Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Drei Einbrüche im Stadtgebiet

Sprockhövel (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es zu drei Einbrüchen, wobei die Täter bei zwei Versuchen scheiterten. In der Geschwister-Scholl-Straße versuchten sie die Eingangstür der Gesamtschule aufzuhebeln und in der Gevelsberger Straße versuchten sie es im Bürogebäude der evangelischen Kirchengemeinde. Sie versuchten hier ein Fenster und eine Tür aufzuhebeln, doch auch hier schlug ihr Vorhaben fehl. Ein weiteres Mal schlugen die Täter an der evangelischen Kirche in der Gevelsberger Straße zu. Hier hebelten sie erfolgreich eine Zugangstür zur Sakristei der Kirche auf. Sie erbeuteten einen Tresor mit Bargeld und entkamen unerkannt.

