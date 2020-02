Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti-Schmierereien in Oeventrop

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten Unbekannte unter anderem Autos, Wände und Garagen in der Glösinger Straße. Neben einfachen Schmierereien wurden auch Hakenkreuze gesprüht. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

