Polizei Aachen

POL-AC: Nachts im Discounter - Dieb festgenommen

Aachen (ots)

Aufgrund eines Einbruchalarms in einem Discounter in der Aachener Innenstadt gegen 4 Uhr heute Morgen (11.02.2020), wurden mehrere Streifenwagen dorthin entsandt. Als die Polizisten eintrafen, öffnete sich die Glasschiebetür des Haupteingangs des Marktes selbstständig. Die Beleuchtung im Geschäft war aus. Kurz nachdem die Beamten den Eingangsbereich betreten hatten, kam ihnen eine männliche Person mit einer vollgepackten Einkaufstüte im Kassenbereich entgegen. Auf Ansprache der Polizisten legte der 48-jährige Mann die Tüte zögerlich zur Seite und ließ sich von den Polizisten festnehmen. In der Tüte befanden sich Spirituosen und Lebensmittel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da aktuell keine Haftgründe vorliegen, wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

