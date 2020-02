Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Altpapiertonne angezündet (02.02.2020)

Hüfingen (ots)

Ein unbekannter Täter zündete am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr eine Altpapiertonne an, die auf dem Gehweg in der Hauptstraße abgestellt war. Das Feuer griff nicht auf das in der Nähe befindliche Gebäude über. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell