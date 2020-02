Polizei Aachen

POL-AC: Fazit der Aachener Polizei zu den gemeinsamen landesweiten Grenzkontrollen mit der Bundespolizei

Aachen / StädteRegion (ots)

Bundes- und Landespolizei führten gestern (07.02.2020) gemeinsam in Nordrhein-Westfalen im Grenzraum zu den Niederlanden und Belgien Kontrollen durch. Auch die Aachener Polizei beteiligte sich an diesen. Die unmittelbare Grenznähe wird seit jeher von Straftätern als Möglichkeit genutzt, sich einem drohenden Strafverfahren zu entziehen. Dies gilt insbesondere für die Deliktsfelder des Wohnungseinbruchs, des BTM-Handels und der Kfz-Kriminalität.

Im Zuständigkeitsbereich der Aachener Polizei kontrollierten die Polizisten 435 Fahrzeuge und 413 Personen. Die Beamten ahndeten über 40 Ordnungswidrigkeiten in Form von Verwarnungsgeldern und Anzeigen. Im Rahmen der Kontrolle fielen sechs unter Drogen stehende Fahrzeugführer auf. Die Polizisten ordneten Blutproben an und leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Aufgrund einer defekten Bremsleitung wurde ein Lkw stillgelegt.

Ein verurteilter Straftäter konnten aufgrund eines Haftbefehls festgenommen werden. Insgesamt 17 Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und BTM-Delikte wurden eingeleitet.

Ebenfalls ging den Polizisten ein im vergangenen Jahr in Frankfurt entwendeter Pkw ins Netz. Es folgte die Festnahme der vier Fahrzeuginsassen. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsident Dirk Weinspach ist der Überzeugung:"Gemeinsame Kontrollen sind die richtige Antwort und unverzichtbar in unserem Grenzgebiet. Die Kriminalität macht in der heutigen Zeit nicht vor Grenzen Halt. Dies stellt die Sicherheitsbehörden vor viele schwierige Aufgaben. Insbesondere gibt diese Offenheit der Grenzen den Tätern Gelegenheit, Rückzugsmöglichkeiten in den Nachbarländern zu nutzen. Unser Ziel, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Region zu stärken, kann nur durch solche Grenzkontrollen und der engen Zusammenarbeit im Rahmen der NeBeDeAgPol (Arbeitsgemeinschaft der niederländischen, belgischen und deutschen Polizeibehörden) erfolgen."

