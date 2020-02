Polizei Aachen

POL-AC: Kind nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am Donnerstag (30.01.2020), gegen 11.15 Uhr, bog nach eigenen Angaben ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von der Hompeschstraße nach links auf die Martin-Luther-Straße. Er befand sich noch im Kreuzungsbereich, als aus seiner Sicht von links ein vermutlich schwarzer BMW auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Innenstadt fuhr und ihn dort erfasste. Der Junge fiel mit seinem Fahrrad zu Boden und verletzte sich dabei. Der vermutlich schwarze BMW fuhr weiter in Richtung Innenstadt und könnte im vorderen linken Bereich einen Unfallschaden haben. Aufgrund der Verletzungen suchte der Junge mit seiner Mutter einen Arzt auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-42111 oder unter der Nummer 0241/9577-42101 zu melden. (fp)

