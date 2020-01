Polizei Mettmann

POL-ME: Balkonbrand im 4. Obergeschoss

Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2001010

Mettmann (ots)

Wie die Ratinger Feuerwehr mit eigenen Pressemitteilungen / ots vom gleichen Tag bereits zeitnah, ausführlich und bebildert berichtete (siehe dazu folgende Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4480694 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4480701 ), kam es am Montagabend des 30.12.2019, gegen 20.05 Uhr, an der Berliner Straße in Ratingen-West, zu einem Balkonbrand im vierten Obergeschoß eines neungeschossigen Hochhauses mit rund 200 gemeldeten Bewohnern. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen und ein Übergreifen auf andere Etagen verhindern. Die unmittelbar zum brennenden Balkon gehörende Wohnung wurde durch Brandeinwirkung, Rauch und Ruß jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen und vorrübergehend unbewohnbar. Insgesamt sechs Hausbewohner mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Ein durch Rauchgase schwer verletzter Hausbewohner wurde für eine sofortige Druckkammertherapie in eine Universitätsklinik transportiert. Fünf leichter verletzte Personen konnten vor Ort medizinisch betreut werden.

Am heutigen Donnerstag wurde der bis dahin beschlagnahmte Brandort von Brandexperten des Kommissariats 11 in Mettmann genauer untersucht. Danach steht für die Ermittler inzwischen fest, dass der Brand "von außen an den Balkon herangetragen worden ist". Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000,- Euro.

Da keine Hinweise auf glühende Zigarettenreste gefunden wurden und Funkenflug von außerhalb eher unwahrscheinlich erscheint, könnte der Abschuss einer verfrühten Silvesterrakete das Feuer verursacht haben. Zu einem solchen Vorkommnis, aber auch zu anderen Alternativen, sucht die Polizei auch weiterhin mögliche Zeugen, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern indes weiterhin an. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

