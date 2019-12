Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

Fulda - Am Dienstag (17.12.) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuhof befuhr die Kreisstraße 101 von Johannesberg kommend in Richtung Zirkenbach und kam vor dem Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab.

Fulda - Am Dienstag (17.12.) kam es um circa 11.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Grebenhain befuhr die Straße "Am Rosengarten" in Richtung Bardostraße. An der nachfolgenden Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Robert-Kircher-Straße abzubiegen und kam an der roten Ampel auf der Abbiegespur zum Stehen. Als sich die 70-jährige dann spontan dazu entschied doch ihren Weg in gerader Richtung an der grün zeigenden Ampel fortzusetzen, vergewisserte sie sich vor dem Spurwechsel, dass die Geradeausspur von hinten frei ist. Als sie nun losfuhr, kollidierte sie mit einer 76-jährigen Fußgängerin, die nicht den vorgesehenen Fußgängerüberweg nutze, sondern wenige Meter versetzt zu der Ampel die Straße überquerte. Die 76-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Fulda-Niesig - Am Dienstag (17.12.) kam es um circa 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Kämmerzell befuhr zunächst die Forststraße aus Richtung Reichenberger Straße kommend in Richtung Niesiger Straße und hielt anschließend am rechten Fahrbahnrand an. Ein dahinterfahrender 52-jähriger Skoda-Fahrer aus Niesig erkannte den abgestellten Ford auf Grund der tiefstehenden Sonne zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Ford-Transit-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Fulda - Am Mittwoch (18.12.) kam es zwischen 16.15 und 16.38 Uhr am Emaillierwerk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite eines schwarzen VW-Golfs. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2301.

Fulda - Es kam zwischen Freitag (13.12.), 0 Uhr und Montag (16.12.), 24 Uhr in der Sturmiusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in einer Einfahrt gegen einen Zaun der Christuskirche und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon: 0661-105-2301.

