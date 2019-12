PP-ELT: Brückenanfahrung auf der Mosel

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Am 09.12.2019 gegen 06:30 Uhr kam es auf der Mosel bei Treis-Karden zu einer Brückenanfahrung. Ein mit 172 Fahrgästen besetztes Fahrgastkabinenschiff beschädigte bei der Durchfahrt des mittleren Brückenbogens die Straßenbrücke in Treis-Karden. Hierbei kam es im Heckbereich des Schiffes zu Schäden an den Aufbauten und am Geländer. An der Brücke selbst brach ein 30 bis 40 cm großes Betonstück heraus. Verletzt wurde niemand. Der Landesbetrieb Mobilität (Straßenmeisterei Cochem) wurde verständigt. Derzeit wird die Brücke auf weitere Schäden untersucht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

