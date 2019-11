Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Verletzter Steuermann nach Schiffsbetriebsunfall

Mainz (ots)

Am 13.11.2019 gegen 23:00 Uhr kam es in Mainz-Weisenau an einer Schiffsverladestelle zu einem Unfall, bei dem ein Besatzungsmitglied eines Gütermotorschiffes verletzt wurde. Als der Schiffsführer sein Fahrzeug während des Löschens verholen musste, stürzte der Steuermann aus bisher noch unbekannten Gründen vom Gangbord ca. 2-3 Meter tief auf die Leiter eines Dalben. Von dort fiel er anschließend ins Wasser. Mitarbeiter der Firma konnten den stark unterkühlten Steuermann bergen. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt, wurde der Verletzte ins Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Mainz

Telefon: 06131-65 8050



oder

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell