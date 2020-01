Polizei Mettmann

POL-ME: Zahlreiche Graffiti an mehreren Straßen - Monheim - 2001007

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Neujahrsmorgen, Mittwoch den 01.01.2020, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 10.00 Uhr, kam es in Monheim am Rhein zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Solche fanden sich am Lortzingweg (4x), der Hindemithstraße (2 x), dem Smetana- und dem Käthe-Kollwitz-Weg (je 1 x). Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter besprühten Gehwege, Mauern, Zäune, Strom- und Briefkästen sowie Wände und Türen mit Farbe. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt, Strafverfahren und entsprechende Ermittlungen veranlasst. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

