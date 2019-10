Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit 4 Leichtverletzten

Hargesheim, L236 (ots)

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L236 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Bundesautobahn. An der Einmündung zur K51 übersah die Fahrzeugführerin beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 55-jährigen Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin, sowie ihr 3-jähriges Kind und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, sowie dessen 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000,-EUR.

