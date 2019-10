Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Alkoholisierte 62-jährige Frau mit 1,95 Promille kontrolliert

Bad Kreuznach (ots)

Am 13.10.2019 gegen 22:00 Uhr wurde der Bad Kreuznacher Polizei eine Frau gemeldet, die an einer Tankstelle in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach sichtlich alkoholisiert und torkelnd in ihren PKW eingestiegen und weggefahren sein soll.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung befand sich die Frau nicht mehr vor Ort.

Da der vor Ort befindliche Zeuge das Kennzeichen ablesen konnte, wurde die 62-jährige Frau im Rahmen einer Fahndung an ihrer Wohnanschrift angetroffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

