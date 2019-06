Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Alarmanlage schlug Einbrecher in die Flucht

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.10 Uhr versuchte ein Einbrecher am Nelkenweg, durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster in ein Haus einzudringen.

Als eine Alarmanlage anschlug, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell