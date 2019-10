Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mülltonnenbrand in der Uhlandstraße

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2019 gegen 01:15 Uhr ereignete sich ein Brand in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach. Aus bislang ungeklärter Ursache gingen mehrere Mülltonnen, sowie deren Unterstand in Flammen auf, in Folge dessen auch ein geparktes Fahrzeug anschmorte. Der Brand konnte durch die eingetroffene Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

