Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit Taxi

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019, gegen 01:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug von dem Tankstellengelände in die Bosenheimer Straße ein. Hierbei übersah der Fahrzeugführer ein Taxi, welches in Richtung Bahnhof unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher. Das Fahrzeug konnte von einer zufällig vorbeikommenden Streife der Bundespolizei durch die Stadt bis in das Parkhaus eines Krankenhauses verfolgt werden. Am Parkhaus durchbrach das Fahrzeug die Einfahrtsschranke. Aus dem abgestellten Fahrzeug flüchteten zwei Männer fußläufig in Richtung Nahe, wo sie durch die verfolgenden Beamten aus den Augen verloren wurden. Im Fahrzeug konnten neben Hinweisen auf den möglichen Nutzer noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 56-jährige Taxifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000,-EUR.

Zeugen melden sich bei der:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



