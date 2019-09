Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: 14-jähriger von drei Jugendlichen beraubt - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Kripo sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag (4. September) im Freiburger Stadtteil Weingarten ereignete. Dort war gegen 16.20 Uhr ein 14-Jähriger in der Sichelstraße zu Fuß unterwegs, als er von drei ihm persönlich bekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Diese führten einen Motorroller mit und verlangten Zigaretten und Bargeld von dem 14-Jährigen. Als dieser sich weigerte, wurde er geschlagen, worauf er sein Bargeld aushändigte. Anschließend entfernten sich die drei Jugendlichen, konnten jedoch im Zuge der Fahndung etwa eine Stunde nach der Tat von der Polizei in Weingarten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Zeugen, die den Vorfall in der Sichelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Freiburg unter Telefon 0761/882-5777 in Verbindung zu setzen.

