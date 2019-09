Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Ein aufmerksamer und pflichtbewusster Mann aus Waldkirch verständigte am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, die Polizei. Er hatte beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher an der Freiburger Straße, in Höhe der Firma Faller, sich eines Kinderfahrrads entledigte. Die Polizei war zwar schnell vor Ort, konnte jedoch nur noch das zurückgelassene, bunte Kinderfahrrad vorfinden. Das schon etwas in die Jahre gekommene, aber durchaus noch brauchbare Kinderfahrrad steht nun zur Abholung für das eventuell enttäuschte Kind beim Polizeirevier zur Abholung bereit. Wo genau es abhandenkam, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise und nähere Informationen: Polizei Waldkirch, 07681/40740.

In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in das Restaurant "Kandel-Kulinarik" ein. Sie hatten es in dem am Seerosenweiher, in unmittelbarer Nähe zu den Tennisplätzen, gelegenen Restaurant offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Die Tatzeit dürfte nach Mitternacht gewesen sein. Möglicherweise sind in der nachts grundsätzlich ruhigen Umgebung Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Die Polizei bittet um Mitteilung jeglicher Hinweise. Telefon 07681/40740.

